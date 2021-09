Fourmies Mediathèque Antoon Krings Fourmies, Nord Faites-le vous-même Mediathèque Antoon Krings Fourmies Catégories d’évènement: Fourmies

Faites-le vous-même Mediathèque Antoon Krings, 2 octobre 2021, Fourmies.

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 à 16h30 La médiathèque Antoon Krings vous propose un atelier pendant lequel vous apprendrez à confectionner vous-même vos produits d’entretien, vos lessives etc. Des recettes et des astuces pour mieux consommer et mieux agir pour l’environnement seront distillés lors de cet atelier créatif et ludique. Hauts-de-France>Nord

