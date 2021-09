Roquebrune-sur-Argens Médiathèque Albert Camus Roquebrune-sur-Argens, Var TATAKI ZOMÉ Médiathèque Albert Camus Roquebrune-sur-Argens Catégories d’évènement: Roquebrune-sur-Argens

Var

TATAKI ZOMÉ Médiathèque Albert Camus, 6 octobre 2021, Roquebrune-sur-Argens. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Albert Camus Médiathèque de Roquebrune-sur-Argens. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00 Le Tataki Zomé ou impression écologique est un art ancestral japonais qui consiste à réaliser des impressions végétales avec des feuilles ou des fleurs sur des tissus ou du papier. Facile, naturel et écologique, cet art offre un formidable moyen d’expression pour ouvrir les esprits créatifs.

Provence-Alpes-Côte d'Azur>Var

Médiathèque Albert Camus Place Salvagno 83520

