Les Rendez-vous du ciel Médiathèque Aimé Césaire, 9 octobre 2021, Roissy-en-Brie. Fête de la science 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 Ils auront la possibilité de manipuler un système Terre-Lune-Soleil, qui permettra de visualiser le rôle de la rotation de la Terre dans l’alternance jour/nuit, d’aborder les phases de la Lune et les éclipses.

Cette approche de découverte du système solaire à destination des enfants, est proposée par le réseau des médiathèques de Paris – Vallée de la Marne.

Médiathèque Aimé Césaire Ferme d'Ayau 77680 Roissy-en-Brie

