De l’énergie éolienne à l’énergie électrique Médiathèque, 6 octobre 2021, Noyelles-Godault.

Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Aced Metallia. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h00

La transition énergétique est un mouvement en plein essor depuis de nombreuses années. Cependant, le grand public n’entend parler de ce terme qui désigne une modification des modes de productions et de consommations d’énergie que depuis peu de temps. Le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources énergétiques fossiles et la dégradation de la qualité de l’air comptent parmi les enjeux majeurs du XXI siècle auxquels nous devons tous faire face.

En Hauts-de-France, la Région adopte un nouveau modèle économique basé sur la transition énergétique et écologique et soutient les projets innovants visant cette transition et proposant des alternatives plus “propres” aux énergies fossiles. Avec 2406 éoliennes recensées en 2018, les Hauts-de-France restent la première région éolienne de France. Cependant, les éoliennes ne sont pas toujours les bienvenues notamment lorsqu’elles risquent de porter atteinte à l’écosystème, ou lorsqu’elles sont équipées de Terres rares produites en Chine par des procédés très polluants pour le sol et l’eau.

Dans ce contexte de développement durable, le projet de notre association permet de mieux comprendre les enjeux liés à l’énergie éolienne et au recyclage des métaux stratégiques nécessaires aux nouvelles technologies.

Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Médiathèque 54 Rue Victor Hugo 62950 Noyelles-Godault 62950

organisateur : https://www.metallia.fr/ Médiathèque