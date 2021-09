Colleville-Montgomery Médiathèque Calvados, Colleville-Montgomery Tommies et Normands : Quelles sont les relations entre les militaires britanniques et les civils à la Libération ? Médiathèque Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

ASSOCIATION NORMANDIE DOC'. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 19h00

jeudi 07 octobre – 19h00 Nous sommes dans le Calvados à la Libération de 1944-1945, les relations entre libérateurs et libérés sont méconnues en ce qui concerne le rôle de l’armée britannique. La rencontre avec cette armée à l’été 1944 entraîne des réactions multiples, des états-majors aux soldats. Le chercheur et historien Guillaume Yverneau présentera les interactions des militaires avec des civils, acteurs mais aussi victimes de la Libération. Normandie>Calvados

