Changement climatique dans l’ouest de la France, quand est-il pour nos plantes cultivées ? Médiathèque, 2 octobre 2021, La Ferté Macé.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque ASSOCIATION NORMANDIE DOC’. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h00

Qui n’a jamais entendu qu’il pleut beaucoup en Bretagne et en Normandie ? Et si le changement climatique va arriver jusqu’à chez nous … et si cela va avoir un impact sur nos cultures végétales ?! Plusieurs études ont montré que les vagues de chaleurs seront plus fréquentes, plus longues et plus intenses d’ici la fin du siècle, perturbant ainsi nos productions végétales et donc l’alimentation humaine. Des chercheur·se·s, comme Lethicia Magno et Jérémy Delamare s’interrogent sur une adaptation de nos pratiques agricoles et vous partageront leur réflexion sur le sujet.

Normandie>Orne

Médiathèque 8 Rue Saint-Denis 61600 La Ferté Macé 61600

organisateur : Médiathèque