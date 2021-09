Combs-la-Ville Médialudothèque La Coupole Combs-la-Ville, Seine-et-Marne Panique dans la bibliothèque Médialudothèque La Coupole Combs-la-Ville Catégories d’évènement: Combs-la-Ville

Seine-et-Marne

Panique dans la bibliothèque Médialudothèque La Coupole, 1 octobre 2021, Combs-la-Ville. Fête de la science 01 octobre

Médialudothèque La Coupole Le Douaron Lucile. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 20h15 à 21h45 Venez vous mettre dans la peau d’enquêteurs des renseignements secrets à la recherche d’un groupe très dangereux : les Obscurantes, qui cherchent à prendre le pouvoir en diffusant panique et fausses informations.

Dans une ambiance nocturne, le vendredi 1er octobre à 20h15, à partir de 15 ans. Île-de-France>Seine-et-Marne

Médialudothèque La Coupole Rue Jean-françois Millet 77380 Combs-la-Ville 77380 organisateur : Médialudothèque La Coupole

Détails Catégories d’évènement: Combs-la-Ville, Seine-et-Marne Autres Lieu Médialudothèque La Coupole Adresse Rue Jean-françois Millet 77380 Combs-la-Ville Ville Combs-la-Ville lieuville Médialudothèque La Coupole Combs-la-Ville