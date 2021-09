Mon corps bouge ! MCL Ma Bohème, 10 octobre 2021, Charleville-Mézières.

Fête de la science 04 – 10 octobre

MCL Ma Bohème MCL Ma Bohème. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 14h00

Une fois les enfants familiarisés avec les différentes parties de leur propre corps (os, muscles, articulations), ils pourront travailler sur les mouvements du corps par une coordination précise de mouvements articulaires simples.

Activités jeux et livres proposés avec le matériel de la malle de découverte scientifique mise à disposition par ACCUSTICA :

– A l’intérieur de mon corps ; la silhouette et les articulations ; le squelette ; la main

– Le pantin articulé ; les mouvements des membres ; la marche et la course

– Les muscles ; les articulations

– Anatomo-coloriage, la roue des mouvements,

– Une sélection de jeux et livres pour en savoir plus sur le fonctionnement global de notre corps.

La malle répond en partie aux directives de l’éducation nationale concernant l’étude du corps humain en classes (maternelles et primaires).

Grand Est>Ardennes

MCL Ma Bohème 21 rue d’Aubilly 08000 Charleville-Mézières 08000

