Charleville-Mézières MCL Ma Bohème Ardennes, Charleville-Mézières Les héros de la Science MCL Ma Bohème Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Les héros de la Science MCL Ma Bohème, 10 octobre 2021, Charleville-Mézières. Fête de la science 04 – 10 octobre

MCL Ma Bohème MCL Ma Bohème. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Cette exposition retrace l’histoire des scientifiques qui ont changé notre regard sur nous-même et sur le monde : Galilée, Humboldt, Darwin, Pasteur, Curie, Einstein, Wegener, Hubble… Chacun d’eux nous a laissé un héritage intellectuel exceptionnel. De la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie à la séquence de l’ADN par Franklin, Watson et Crick, retrouvez ces Héros de la Science. Partagez leurs aventures, leurs doutes et leurs génies… Grand Est>Ardennes

MCL Ma Bohème 21 rue d’Aubilly 08000 Charleville-Mézières 08000 organisateur : http://www.mclmaboheme.com MCL Ma Bohème

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Charleville-Mézières Autres Lieu MCL Ma Bohème Adresse 21 rue d'Aubilly 08000 Charleville-Mézières Ville Charleville-Mézières lieuville MCL Ma Bohème Charleville-Mézières