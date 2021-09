Charleville-Mézières MCL Ma Bohème Ardennes, Charleville-Mézières Informatique et intelligence artificielle MCL Ma Bohème Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Informatique et intelligence artificielle MCL Ma Bohème, 10 octobre 2021, Charleville-Mézières. Fête de la science 09 – 10 octobre

MCL Ma Bohème. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 14h00 L’atelier HackLab de l’association Informatique Libre en Ardenne (ILArd) vous propose une présentation et des démonstrations d’ordinateurs sous Linux et de leurs applications.

Vous pourrez ainsi maîtriser votre environnement informatique, transmettre et communiquer pour transmettre la science en réduisant la collecte de vos données ; découvrir les dessous de la mise en place d’une visioconférence avec l’application Gipsi.

Vous pourrez aussi créer une centrale de domotique, contrôler une imprimante 3D, un robot autonome, un drone, créer votre Home Media Center, votre télévision connectée, votre serveur internet personnel ( site personnel, blog, cloud ), … Autant de moyens de reprendre votre autonomie informatique et de lutter contre le réchauffement climatique. Grand Est>Ardennes

MCL Ma Bohème 21 rue d’Aubilly 08000 Charleville-Mézières 08000 organisateur : http://www.mclmaboheme.com MCL Ma Bohème

