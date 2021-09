Charleville-Mézières MCL Ma Bohème Ardennes, Charleville-Mézières De l’infiniment petit à l’infiniment grand MCL Ma Bohème Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

De l’infiniment petit à l’infiniment grand MCL Ma Bohème, 10 octobre 2021, Charleville-Mézières. Fête de la science 04 – 10 octobre

MCL Ma Bohème MCL Ma Bohème. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Animations encadrées autour de maquettes interactives :

– Avec un système solaire à l’échelle, rapporté sur une distance de 9 mètres, vous devrez replacer les planètes au bon endroit sur le fil.

– Le planétaire, sur lequel les planètes sont placées autour du soleil à une date donnée, permettra de se poser la question de savoir celles qui sont visibles de la Terre durant la nuit

– L’aspect totalement subjectif des constellations lié à notre perception des étoiles sera abordé en regardant la Grande Ourse sous une autre perspective.

– Pour en comprendre les définitions, les saisons seront retracées en simulant le mouvement de la Terre autour du Soleil au cours d’une année.

– L’alternance du jour et de la nuit, des saisons, les crépuscules, soleil de minuit ou les nuits boréales seront expliqués par la simulation de la course du soleil, suivant la latitude et la période de l’année.

– Vélo solaire : Transformation de l’énergie lumineuse en énergie électrique par des cellules photovoltaïques. Grand Est>Ardennes

MCL Ma Bohème 21 rue d’Aubilly 08000 Charleville-Mézières 08000 organisateur : http://www.mclmaboheme.com MCL Ma Bohème

Lieu MCL Ma Bohème Adresse 21 rue d'Aubilly 08000 Charleville-Mézières Ville Charleville-Mézières