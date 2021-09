Les secrets scientifiques de quelques œuvres d’art MCL Ma Bohème, 5 octobre 2021, Charleville-Mézières.

Fête de la science 05 octobre

mardi 05 octobre – 19h00 à 20h15

Nombre de classiques de l’histoire de l’art ont été disséqués et décrits sous toutes leurs facettes. Toutes ? Non, il en est une qui est souvent négligée : la science. Pourtant, elle est aussi un moyen d’entrer dans ces chefs d’œuvre et de comprendre ce qui s’offre à nos yeux.



Les arts contemporain et moderne ne sont pas en reste. Et beaucoup ont troqué les pinceaux pour puiser leur inspiration dans la cristallographie, la chimie, les mathématiques, la génétique… Là encore, un peu de science est indispensable pour accéder à l’œuvre d’art.

Venez décrypter quelques oeuvres d’art (dont le Christ de Michel-Ange) sous l’angle de la science avec un spécialiste !

Loïc Mangin est rédacteur en chef adjoint des Hors-séries du magazine Pour la Science et chroniqueur Art & Science dans le mensuel. Il a récemment publié Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer… et la science et Tolkien et les Sciences (co-dirigé avec Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer).

Grand Est>Ardennes

MCL Ma Bohème 21 rue d’Aubilly 08000 Charleville-Mézières 08000

