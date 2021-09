Plan de plantes MAWA, 9 octobre 2021, Saintes.

Fête de la science 09 octobre

MAWA Sophie Rousteau. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00

La botanique et la cartographie sont des disciplines dans lesquelles la représentation graphique est nécessaire pour la compréhension du sujet. Nous utiliserons le dessin pour retranscrire nos impressions. Un travail de terrain invitera à croquer les plantes dans la ville de Saintes.

L’association MAWA propose une déambulation le long des quais de la Charente pour observer la ville et la nature qui nous entourent. Puis, nous réaliserons un dessin éphémère à l’échelle de la ville.

Nous souhaitons aller à la rencontre de saintais, de botaniste, d’architecte et de paysagiste pour réfléchir sur ce qui structure notre environnement visuel.

Pour conclure, l’atelier sera un support de médiation dans lequel le regard se perdra, s’interrogera sur le rapport complexe qu’offre le végétal et l’urbain. Ces moments de rencontre seront basés sur le partage et la convivialité. La thématique de l’atelier possède une grande transversalité qui permettra d’aborder des notions scientifiques, historiques et philosophiques.

De manière plus globale, notre réflexion portera sur l’environnement et notre positionnement par rapport à l’écologie.

MAWA 16bis Rue Desiles 17100 Saintes 17100

