Nogent-sur-Oise MASTE Nogent-sur-Oise, Oise Portes Ouvertes MASTE Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

Portes Ouvertes MASTE, 2 octobre 2021, Nogent-sur-Oise. Fête de la science 02 octobre

MASTE Maste. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 La Maison d’Activités Scientifiques, Technologiques et Environnementales (MASTE) ouvre ses portes pendant la Fête de la Science et vous fait visitez et découvrir ses équipements Hauts-de-France>Oise

MASTE 33 bis rue du général de gaulle 60180 Nogent-sur-Oise 60180 organisateur : MASTE

Détails Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu MASTE Adresse 33 bis rue du général de gaulle 60180 Nogent-sur-Oise Ville Nogent-sur-Oise lieuville MASTE Nogent-sur-Oise