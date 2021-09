Marseille Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Les visites insolites du CNRS en Provence Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

lundi 11 octobre – 08h00 Dans le cadre des 30 ans de la Fête de la Science du 1er au 11 octobre 2021, le CNRS Provence et Corse organise pour la première fois des visites insolites de certains de ses laboratoires. Ces rendez-vous se veulent intimistes, interactifs et exceptionnels. Selon les laboratoires, vous pourrez contribuer à des expériences, découvrir des lieux uniques, avoir des échanges privilégiés avec les scientifiques, et bien d’autres possibilités.

Retrouvez la liste des visites près de chez vous en cliquant ici : https://visitesinsolites.cnrs.fr/

Pour avoir une chance d’être tiré au sort, candidatez rapidement entre le 02 et 30 septembre 2021, selon les visites ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

