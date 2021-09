Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot, Marcilhac-sur-Célé Des bruits dans la nuit… Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé Association Olterra. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h30 à 21h00 Des bruits dans la nuitSortie nature autour des chiroptères par l’association Olterra.Balade acoustique accompagnée par Thomas Buzzi, guide naturaliste :cette soirée d’animation participative sur le terrain sera l’occasion d’écouter et d’observer ces fascinants mammifères volants qui peuplent la vallée du Célé.

Munis de détecteurs d’ultrasons, nous découvrirons que le monde ne se limite pas à nos cinq sens.

