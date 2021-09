Locmiquélic Marché de Locmiquélic Locmiquélic, Morbihan Les algues marines alimentaires Marché de Locmiquélic Locmiquélic Catégories d’évènement: Locmiquélic

Morbihan

Les algues marines alimentaires Marché de Locmiquélic, 1 octobre 2021, Locmiquélic. Fête de la science 01 octobre

Marché de Locmiquélic Espace des sciences/Maison de la Mer. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 09h00 Le collectif vous propose une présentation d’échantillons et de photos (dont le fonds documentaire Bruno Matignon, précurseur de la cuisine aux algues marines), des témoignages de récolte d’algues.

Leur partenaire “Les Flâneurs, Compagnie en Poésie” vous fera partager “l’émotion de la découverte à travers l’ Art et les Sciences” en rythmant la rencontre de poèmes ou de lectures. Bretagne>Morbihan

Marché de Locmiquélic Grande Rue 56570 Locmiquélic 56570 organisateur : Marché de Locmiquélic

Détails Catégories d’évènement: Locmiquélic, Morbihan Autres Lieu Marché de Locmiquélic Adresse Grande Rue 56570 Locmiquélic Ville Locmiquélic lieuville Marché de Locmiquélic Locmiquélic