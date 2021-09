Lempdes Marché de Lempdes Lempdes, Puy-de-Dôme Florilège d’expériences – Les Petits Débrouillards Auvergne Rhône Alpes Marché de Lempdes Lempdes Catégories d’évènement: Lempdes

Fête de la science 09 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 09h00 Florilège d’expériences, Les Petits Débrouillards Auvergne-Rhône-Alpes

Marché du samedi, Place du poids de ville, Lempdes

Devenez un chercheur en herbe pour trouver et découvrir des principes scientifiques simples grâce à des expériences ludiques et étonnantes. Quelles seront vos réactions face à vos découvertes ?

Marché de Lempdes Place du Poids de Ville 63370 Lempdes
http://www.astusciences.org/

