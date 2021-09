Lempdes Marché de Lempdes Lempdes, Puy-de-Dôme EmoSons : les sons des émotions Marché de Lempdes Lempdes Catégories d’évènement: Lempdes

samedi 09 octobre – 09h00 EmoSons : les sons des émotions, Radio campus Clermont-Ferrand et le journal Decoder

Marché du samedi, Place du poids de ville, Lempdes

Chacun d’entre nous associe des émotions aux sons qu’il entend… le bruit de la pluie, une chanson diffusée sur un poste de radio, le bruit d’un moteur ou encore le cri d’un nouveau-né… Mais pourquoi certains sons nous procurent-ils autant d’émotions ? L’émotion des sons est-elle propre à chacun ou peut-elle être collective ? Venez le découvrir en participant à l’atelier “EmoSons” organisé par Radio Campus Clermont-Ferrand et le Journal Décoder. ”

