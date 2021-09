Aubière Marché d'Aubière Aubière, Puy-de-Dôme Mission Chaud Bouillant Marché d’Aubière Aubière Catégories d’évènement: Aubière

Mission Chaud Bouillant Marché d'Aubière, 10 octobre 2021, Aubière. Fête de la science 10 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 08h00

Marché dominical, Square William Knox, Aubière

Participez à une mission en équipe dans un esprit “escape game” pour revivre les éruptions du passé tout autour de Lemptégy. Observez des échantillons, prenez des décisions, résolvez des énigmes pour découvrir les phénomènes volcaniques qui pourraient se reproduire !

Atelier pour petits et grands – Durée : 20 minutes – Inscription des équipes sur place. Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

