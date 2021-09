Morlaix Manufacture Finistère, Morlaix Fête de la science de Morlaix Manufacture Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Fête de la science de Morlaix Manufacture, 5 octobre 2021, Morlaix. Fête de la science 03 – 05 octobre

Manufacture OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00

lundi 04 octobre – 10h00

mardi 05 octobre – 10h00 Un Village des sciences sera installé à la Manufacture des tabacs de Morlaix, dans les futurs locaux de l’Espace des sciences du dimanche 03 au mardi 05 octobre. Stands d’animation, ateliers, expositions, conférences, théâtre… s’y tiendront.

Selon les projets, les structures partenaires ouvriront aussi leurs portes aux scolaires le 04 et 05 octobre. Bretagne>Finistère

Manufacture 10 Place du General de Gaulle 29600 Morlaix 29600 organisateur : http://www.oceanopolis.com Manufacture

