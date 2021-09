Les bactéries de l’extrême Maison Saint-Régis, 2 octobre 2021, Lalouvesc.

Fête de la science 02 octobre

Maison Saint-Régis Office de tourisme du Val d’Ay. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00

Les bactéries dites extrémophiles sont celles que l’on retrouve dans des environnements extrêmes où il semblerait que la vie ne peut se développer : milieux brûlants (jusqu’à 100°C), très salés (jusqu’à 10 fois la concentration en sel de l’eau de la mer), très acides ou très alcalins, très secs, ou très profonds (sous des pressions allant jusqu’à 1000 atmosphères). Et pourtant, les bactéries extrémophiles sont à l’origine de la vie sur terre. Apparues il y a environ quatre milliards d’années elles ont évolué et ont rendu le monde habitable. En particulier, les cyanobactéries qui ont été des espèces dominantes du monde vivant pendant près de deux milliards d’années sont à l’origine de l’oxygène que nous respirons

.

Les bactéries extrémophiles ont perduré jusqu’à nos jours et on les trouve dans des environnements très variés. Elles ont des propriétés (et surtout des enzymes) qui présentent des propriétés très intéressantes pour l’industrie. La première partie de cette conférence replace l’histoire et le rôle des “bactéries de l’extrême” dans celle de notre planète et de son évolution. La seconde partie présente leur activité et leur utilisation à l’heure actuelle.

Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Maison Saint-Régis Rue des Alpes 07520 Lalouvesc 07520

organisateur : http://www.valday-ardeche.com/ Maison Saint-Régis