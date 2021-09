Lille Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES) Lille, Nord La recherche : un métier ? une passion ? le témoignage de deux jeunes chercheuses Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) Lille Catégories d’évènement: Lille

La recherche : un métier ? une passion ? le témoignage de deux jeunes chercheuses Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES), 5 octobre 2021, Lille. Fête de la science 05 octobre

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) Comité laïque du Nord. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 17h30 à 21h00 Au-delà de “l’émotion de la découverte”, ce sont les plaisirs de la recherche et les réalités du métier de chercheur que présenteront deux jeunes chercheuses : leurs parcours, leurs travaux, leurs motivations, difficultés, satisfactions.. de quoi donner aux jeunes l’envie d’études scientifiques et à tous une image plus réaliste de ce métier. Hauts-de-France>Nord

Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES) 5 Rue Jules de Vicq 59800 Lille 59800

