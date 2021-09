La Couarde Maison peleboise Deux-Sèvres, La Couarde 28e Fête des champignons de Prailles-La Couarde Maison peleboise La Couarde Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Couarde

28e Fête des champignons de Prailles-La Couarde Maison peleboise, 10 octobre 2021, La Couarde. Fête de la science 10 octobre

Maison peleboise Commune de Prailles-La Couarde. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 08h30 à 18h00 Jeudi 7 octobre à Melle :

Conférence de Joan Doidy, Maître de Conférences, Université de Poitiers, UMR CNRS 7267 Écologie et Biologie des Interactions :

«Les mycorhizes, des microorganismes qui nourrissent et protègent les plantes».

Conférence de Marc-André Selosse, microbiologiste, professeur au Museum d’Histoire naturelle de Paris :

«Le monde des champignons microscopiques dans notre alimentation».

Dimanche 10 octobre à La Maison Peleboise de La Couarde :

Grande exposition de champignons frais des forêts poitevines par la Société mycologique du Massif d’Argenson.

Conférence-spectacle de Benoît PEYRE : “Le monde insolite des champignons”.

Expositions “Chapeau bas”, “Les indispensables invisibles du sol”, “les oiseaux de nos haies”.

Démonstration de cavage par les trufficulteurs. Nouvelle-Aquitaine>Deux-Sèvres

Maison peleboise 35 rue de la Mairie 79800 La Couarde 79800 organisateur : https://prailles-lacouarde.fr/fr/ Maison peleboise

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Couarde Autres Lieu Maison peleboise Adresse 35 rue de la Mairie 79800 La Couarde Ville La Couarde lieuville Maison peleboise La Couarde