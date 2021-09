Beaumont-de-Lomagne Maison natale de Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Hasard et archéologie Maison natale de Pierre Fermat Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

Maison natale de Pierre Fermat archéologies. Entrée libre En présentiel Scolaires. En archéologie, une découverte fortuite correspond au fait de trouver un site ou un objet par hasard. Dans cet atelier, un temps d’échange permettra de présenter différents exemples issus de l’actualité archéologique et les précautions qu’impliquent ce type de trouvaille. Les élèves seront ensuite invités à imaginer une découverte, par petits groupes, et à la présenter aux autres. L’objectif est de comprendre l’importance de cette démarche pour la préservation des vestiges, leur mise en valeur et la transmission aux générations futures. Manipulation d’objets et de matériaux au programme. Occitanie>Tarn-et-Garonne

