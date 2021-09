Saint-Just Maison Mégalithes et Landes Ille-et-Vilaine, Saint-Just Atelier poterie Néolithique Maison Mégalithes et Landes Saint-Just Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Just

Atelier poterie Néolithique Maison Mégalithes et Landes, 2 octobre 2021, Saint-Just. Fête de la science 02 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 16h00 Comment étaient réalisés les premiers récipients en terre cuite au Néolithique ? Venez le découvrir et repartez avec votre œuvre !

A partir de 7 ans. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Maison Mégalithes et Landes 10 allée des cerisiers 35550 Saint-Just 35550 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Maison Mégalithes et Landes

