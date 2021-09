Aix-en-Provence Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Parcours scolaire #4 – Petits dialogues arts- sciences-sociétés Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Parcours scolaire #4 – Petits dialogues arts- sciences-sociétés Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 08 octobre

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le vendredi 8 octobre, ce parcours scolaire comprend deux ateliers complémentaires. La classe sera divisé en 2 groupes (1/2 classe par atelier d’1h puis permutation pour la seconde heure. Vendredi 8 octobre 2021 uniquement, sur inscription à compter du 23 août à l’adresse : mmsh-contact@univ-amu.fr. Horaires : 9:30 ; 10:30 ; 11:30 ; 13:30 ; 14:30. Faites-nous part de vos souhaits. Nous essayerons d’y répondre au mieux.

Exposition-dialogue 1 : Enfances au Yémen de 1950 à nos jours

Au Yémen, le mythe et le rêve ont, depuis 2015, cédé la place à une guerre destructrice. Les populations civiles subissent une crise humanitaire sans précédent. Les enfants, malgré leurs souffrances, invitent à regarder au-delà de la guerre …

https://www.fetedelascience.fr/enfances-au-yemen-de-1950-nos-jours-dialogue-autour-d-une-exposition

Exposition-dialogue 2 : Sur les traces du passé du Tigray (Ethiopie). Une archéologie de l’Islam médiéval en pays chrétien

Ce voyage dans les pas des chercheurs et des habitants, embrasse trois volets : prospecter ; fouiller ; vivre avec les traces du passé.

Parce qu’aucune découverte n’est possible sans le concours des habitants, cette exposition rend hommage à celles et ceux qui ont rendu possible la redécouverte du passé oublié du Tigray.

https://www.fetedelascience.fr/sur-les-traces-du-passe-du-tigray-ethiop… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 5 Rue du Chateau de l’Horloge 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Adresse 5 Rue du Chateau de l’Horloge 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Aix-en-Provence