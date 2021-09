Parcours scolaire #1 – Découvre l’archéologie à travers la céramique ! Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Fête de la science 08 octobre

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Ce parcours scolaire comprend deux ateliers complémentaires. La classe sera divisée en 2 groupes (1/2 classe par atelier d’1h puis permutation pour la seconde heure. Vendredi 8 octobre 2021 uniquement, sur inscription à compter du 23 août à l’adresse : mmsh-contact@univ-amu.fr. Horaires : 9:30 ; 10:30 ; 11:30 ; 13:30 ; 14:30. Faites-nous part de vos souhaits. Nous essayerons d’y répondre au mieux.

Atelier 1 (1h) – Etre potier à Pompéi en 79 apr. J. C.

Une animation en deux volets pour se mettre dans la peau d’un potier antique et s’initier à sa pratique …

– Etre potier à Pompei en 79 AP. J.C. – Des ateliers de potiers révèlent leurs secrets (30 minutes)

– Etre potier à Pompei en 79 AP. J.C. – Expérimenter et pratiquer pour mieux comprendre

En savoir plus sur l’atelier : https://www.fetedelascience.fr/etre-potier-pompei-en-79-apr-j-c

Atelier 2 (1h) – C’est l’histoire d’un pot …

Les étapes de la vie d’une céramique, des mains du potier aux mains de l’archéologue. Trois archéologues ont concocté des ateliers d’initiation à leur discipline autour de la céramique : du jeu de carte ludique autour des techniques de fabrication, de décor et de cuisson d’une céramique ancienne à la pratique (modeste !) de la fouille archéologique.

En savoir plus sur l’atelier : https://www.fetedelascience.fr/c-est-l-histoire-d-un-pot

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 5 Rue du Chateau de l’Horloge 13100 Aix-en-Provence 13090

organisateur : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme