Rencontres science et fiction (#3) : De la fiction faire science Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 9 octobre 2021, Aix-en-Provence. Fête de la science 09 octobre

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 à 15h30 Lors de cette rencontre, une visite du documentaire interactif De la fiction faire science. Une expérience de vidéo-élicitation pour sortir d’une situation de parole empêchée sera proposée en direct par les réalisateurs-chercheurs Pierre Fournier et Pascal Cesaro que la caméra suit dans les différentes étapes d’une expérimentation de recherche menée pour caractériser un domaine controversé : le monde nucléaire.

Le sociologue et le chercheur en cinéma se sont emparés d’un feuilleton télé des années 1960 pour explorer ce que veut dire venir travailler dans ce secteur. En montrant à des personnes qui vivent près du centre filmé dans le feuilleton des extraits qui mettent en scène le travail dans ce secteur, ils obtiennent des réactions éclairantes.

Détailler en images cette démarche de recherche utilisant la fiction vise à faire sentir les potentialités du dispositif scientifique et à faciliter sa réplication sur des objets comparables. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 5 Rue du Chateau de l’Horloge 13100 Aix-en-Provence 13090 organisateur : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

