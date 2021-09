Les décrypteurs, saison#1 : Pandémies Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 9 octobre 2021, Aix-en-Provence.

“LES DECRYPTEURS-Analyser-Comprendre-Informer” est une collection de vidéos courtes (de 5 à 7 minutes) visant à éclairer, par une approche sur le temps long et par le croisement des regards disciplinaires de grands enjeux de société contemporains qui trouvent leur source dans un passé lointain.

La première saison, initiée pendant le confinement, aborde en toute logique la question des pandémies. Six chercheurs en sciences humaines et sociales (ou binomes de chercheurs) éclairent, chacun sous un angle spécifique, ce drame humain qui traverse le temps long et les sociétés.

La deuxième saison (2021) s’intéresse à l’esclavage tandis qu’une qu’une troisième

La projection-débat organisée le 8 octobre à l’amphithéâtre de la MMSH vous propose de visionner ces vidéos en présence des auteurs avant d’échanger avec eux …

Au programme de la saison #1 :

Laurent MUCCHIELLI : Covid-19 : la guerre du médicament (janvier-juin 2020)

Jérémie FOA : la peste au temps des guerres de religion (1526-1628)

Alexandre GRONDEAU : Crise, territoire et résilience : la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur face à la pandémie de la Covid-19. Approches géographiques de la pandémie de la Covid-19

Valérie BONET et Divna SOLEIL : La médecine et les fléaux épidémiques dans l’Antiquité

Sylvia GIREL : L’art contemporain en temps de confinement

Sophie BOUFFIER : L’environnement facteur de crise sanitaire. La ville antique de Syracuse

Gilbert BUTI : la Peste de Marseille 1720

