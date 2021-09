Aix-en-Provence Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Ciao Italia. Immigration et culture italienne en France 1860-1960 Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Ciao Italia. Immigration et culture italienne en France 1860-1960 Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’exposition du Musée national de l’histoire de l’immigration ” Ciao Italia. Immigration et culture italienne en France 1860-1960 ” est ici présentée dans sa version itinérante et enrichie d’un volet ” Marseille italienne “.

De la seconde moitié du XIXesiècle jusque dans les années 1960, les Italiens ont été les étrangers les plus nombreux à venir dans l’Hexagone occuper les emplois créés par la croissance économique. Aujourd’hui célébrée, leur intégration ne s’est pourtant pas faite sans heurts. Entre préjugés dévalorisants et regards bienveillants, l’image de l’Italien en France s’est dessinée sur un mode paradoxal. L’exposition interroge les contradictions spécifiques de l’histoire de cette immigration tout en mettant en lumière l’apport des Italiens à la société et à la culture françaises.

Dans le module Marseille italienne, produit par la MMSH et TELEMMe, Stéphane Mourlane souligne les principaux aspects de cette immigration sur le territoire local.

Exposition itinérante constituée de 19 panneaux auto-portants. Sa présentation sur divers sites de la région PACA est le fruit d’un partenariat entre le Musée national de l’histoire de l’immigration, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme et le laboratoire TELEMMe. Ici présentée à la MMSH dans le cadre de la Fête de la science, elle peut être empruntée sur simple demande auprès du service communication de la MMSH.

Maison méditerranéenne des sciences de l'homme 5 Rue du Chateau de l'Horloge 13100 Aix-en-Provence

