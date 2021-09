Aix-en-Provence Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Chanter la poésie épique Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Entrée libre En présentiel Scolaires. Partez sur les traces des aèdes antiques avec les textes d’Homère et de Virgile (Odyssée et Enéide).

Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la beauté de ces œuvres à travers des lectures chantées en grec et en latin. Faites revivre les épopées antiques en métrique !

Atelier réalisé par trois étudiantes en Master Histoire, Civilisations, Patrimoine, proposé aux scolaires (connaissance minimale des langues anciennes demandée) le vendredi 8 octobre. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Maison méditerranéenne des sciences de l'homme 5 Rue du Chateau de l'Horloge 13100 Aix-en-Provence

