C’est l’histoire d’un pot Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Fête de la science 08 octobre

Maison méditerranéenne des sciences de l'homme

De tous temps, les potiers ont fait appel à différentes techniques pour fabriquer des céramiques et les solutions choisies au fil du temps et des espaces varient et coexistent très souvent. Mais comment restituer ces gestes anciens ?

À partir des tessons issus des fouilles archéologiques, le céramologue tente de répondre à plusieurs questions : d’où proviennent ces poteries ? De quand datent-elles ? Quelle était leur fonction initiale ? Ont-elles eu une seconde vie et laquelle ? Et bien d’autres.

Trois archéologues vous ont concocté différents activités d’initiation à leur discipline autour de ce « matériau durable », du jeu de carte ludique autour des techniques de fabrication, de décor et de cuisson d’une céramique ancienne à la pratique (modeste !) de la fouille archéologique.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 5 Rue du Chateau de l’Horloge 13100 Aix-en-Provence 13090

organisateur : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme