Sur les traces du passé du Tigray (Ethiopie) Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 9 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Cette exposition inédite, constituée d’une trentaine de clichés grand format, invite à la découverte du Tigray, région située au nord de l’Éthiopie, à travers les fouilles et prospections archéologiques conduites en 2018 et 2019 par une mission franco-éthiopienne dans le cadre du projet européen ERC « HornEast ». Ce voyage dans les pas des chercheurs, de leurs collaborateurs et des habitants embrasse trois volets : prospecter ; fouiller ; vivre avec les traces du passé.

Parce qu’aucune découverte n’est possible sans le concours actif des habitants, qui sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire, cette exposition entend rendre hommage à celles et ceux qui ont rendu possible la redécouverte du passé oublié du Tigray.

Pour aller plus dans la compréhension de la démarche scientifique, à la recherche des traces de l’Islam médiéval dans un pays chrétien, un documentaire réalisé par CNRS Images vient compléter l’exposition.

Partez sur les traces du passé du Tigray en compagnie de Julien Loiseau et de son équipe, en participant à l’une de nos “Conversations autour de l’exposition” : les vendredi 8 octobre aux scolaires (tous niveaux) et le samedi 9 octobre au grand public (durée : une heure environ, sur réservation).

