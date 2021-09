Les p’tits Gallo-romains Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Fête de la science 08 octobre

Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Venez participez aux ateliers « Cuisine Antique » ou « Meunerie et pain » proposées par l’équipe des P’tits Gallo-romains !

Notre équipe, soutenue par Aix-Marseille Université et le CNRS mène des actions pédagogiques sur l’Antiquité dans les écoles élémentaires. Des mallettes pédagogiques et un site internet comportant des ressources pédagogiques sont mises à disposition des écoles partenaires. Ils permettent aux enseignants de mener en classe des ateliers illustrant la vie quotidienne dans le monde romain. https://ptitgallromains.hypotheses.org/

Dans l’atelier Cuisine antique, les enfants (à partir de 6 ans) pourront s’initier à la cuisine romaine et préparer un délicieux dessert : les dulcia domestica. Dans l’atelier Meunerie et pain (à partir de 8 ans), les enfants moudront du blé pour faire de la farine, avant de préparer du pain sur le modèle des pains retrouvés à Pompéi.

Ateliers animés par l’IRAA et le CCJ, dans le cadre de l’événement “Faites des sciences humaines”

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 5 Rue du Chateau de l’Horloge 13100 Aix-en-Provence 13090

organisateur : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme