Comment adapter une comédie antique aujourd'hui ? Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 8 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Entre masques caricaturaux, personnages stéréotypés et scénarios répétitifs, la comédie antique peut renvoyer une image poussiéreuse. Qui connaît aujourd’hui le nom de Plaute ? C’était pourtant un dramaturge latin très célèbre dans l’Antiquité, à qui l’on a attribué la composition d’une centaine de pièces. Ayant influencé Molière et Shakespeare, ce dramaturge est l’un des pères de la comédie occidentale. Son humour a même inspiré certaines formes du divertissement contemporain comme la sitcom. En proposant de nouvelles traductions de ses œuvres, on peut alors redonner à cet auteur essentiel dans l’histoire culturelle son caractère comique, actuel et populaire.

Clara Daniel vous propose d’entrer dans l’atelier du traducteur de théâtre. Après vous avoir expliqué les enjeux de la comédie romaine, elle vous donnera l’extrait d’une pièce de Plaute traduite en français. La version littérale, à la lecture, pourra vous sembler ennuyeuse ou certaines références antiques vous paraîtront obscures. En vous concentrant sur les questions de contexte culturel, de mise en scène et d’humour, vous devrez adapter le texte avec un seul objectif : faire rire le public contemporain grâce à une comédie antique. À vous de jouer ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

