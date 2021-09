Aix-en-Provence Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Environnement et alimentation des populations du passé Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Parmi les jeux proposés pour répondre à la question “Que mangeaient nos ancêtres ?” découvrez :

Faire ses courses au Moyen-Âge (Jeu de cartes et de rôle qui propose de se glisser dans la peau d’un personnage e (seigneur, moine, voyageur ou autre) pour faire tes courses comme au Moyen-Age …

Animaux et environnements (un paysage à trous pour déterminer la relation entre animaux et environnement à la Préhistoire : les joueurs doivent replacer les animaux dans le bon climat, la bonne époque et le bon environnement !)

Des pyramides alimentaires

Sans oublier la découverte des outils préhistoriques associés à l’alimentation, grâce à l’archéologie expérimentale.

Comment reconstruire le comportement alimentaire de nos ancêtres ? L’animation, organisé en plusieurs séquences, vise à présenter les méthodes scientifiques déployées sur le matériel archéologique permettant la reconstruction des comportements alimentaires (populations préhistoriques et médiévales), la détermination des animaux sauvages et domestiques des différentes périodes du passé ainsi que les environnements dans lesquels ces populations humaines ont vécu. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

