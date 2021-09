Lyon Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Métropole de Lyon, Rhône Projection du film ‘Des bruits plein la thèse’ Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Projection du film ‘Des bruits plein la thèse’ Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC), 4 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 04 octobre

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’Université Lumière Lyon 2 propose une projection-rencontre autour du court métrage Des bruits plein la thèse, réalisé par Pierrick Chilloux dans le cadre du parcours documentaire du master Cinéma et audiovisuel de l’Université. De janvier à mars 2020, Pierrick a filmé Valentin Baron, doctorant en acoustique, dans le cadre de la formation théâtrale organisée par l’Université de Lyon et la Ligue d’Improvisation Lyonnaise. Si en 2020 la demi-finale locale avait été annulée, Valentin a pu y participer en mars 2021, et a obtenu le prix du public. Pierrick et Valentin reviendront ensuite ensemble sur leur expérience commune. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) 35 Rue Raulin 69007 Lyon 69007 organisateur : https://www.univ-lyon2.fr/ Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC)

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Adresse 35 Rue Raulin 69007 Lyon Ville Lyon lieuville Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Lyon