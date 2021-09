Lyon Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Métropole de Lyon, Rhône Urbalog, la logistique urbaine sous forme de jeu Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. La distribution urbaine des marchandises, source de nuisances (pollution, congestion) mais indispensable à la vitalité économique des activités, demeure mal connue des acteurs urbains et peu intégrée aux projets d’aménagement. Le jeu de plateau Urbalog est un moyen de faire découvrir ses enjeux auprès d’un public varié de manière à favoriser sa prise en compte dès la conception des projets et développer la connaissance sur cette thématique. Il se joue avec deux tables de 5 joueurs qui rivalisent pour aménager la meilleure ville possible sous les angles de l’attractivité, la fluidité, la qualité environnementale et la logistique. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

