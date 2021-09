Lyon Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Métropole de Lyon, Rhône Initiation à l’écriture cunéiforme Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00 Inventée vers 3300-3200 av. J.-C., en Mésopotamie, l’écriture cunéiforme a d’abord servi à noter la langue sumérienne, mais elle a ensuite été adaptée pour pouvoir noter d’autres langues dont l’akkadien. Ses signes étaient généralement imprimés sur des tablettes en argile à l’aide d’un roseau, l’argile et le roseau étant faciles à trouver dans cette région.

Après une brève présentation, les participants seront invités à découvrir eux-même cette écriture en transcrivant leur nom en signes cunéiformes sur une tablette, comme le faisaient les Akkadiens !

L'initiation à l'écriture cunéiforme durera environ 30 minutes.

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) 35 Rue Raulin 69007 Lyon 69007

