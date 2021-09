Lyon Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Métropole de Lyon, Rhône Nos vestiges Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Université Lumière Lyon 2. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 10h00 à 11h30 Le laboratoire Passage Arts & Littératures XX-XXI propose une projection-rencontre

autour de Nos vestiges, court métrage de Pierrick Chilloux réalisé dans le cadre du parcours documentaire du master Cinéma et audiovisuel de l’Université Lumière Lyon 2. Outre le réalisateur, participeront à cetterencontre, organisée en partenariat avec le Service Archéologique de la Ville de Lyon (SAVL ), Madame Anne Pariente, directrice du SAVL, ainsi que l’archéo-anthropologue Emma Bouvard-Mor (SAVL), dontPierrick Chilloux a filmé le travail.

Nos vestiges explore les différentes étapes du travail scientifique sur les restes humains anciens, ainsi que trois études de cas qui sont autant de compromis entre mémoire scientifique et mémoire collective. Emma y développe son point de vue, attirant notre attention sur les enjeux inhérents à son métier. À l’issue de la projection, le débat s’interrogera sur la démarche documentaire lorsqu’elle donne à voir la science en train de se faire, mais aussi sur les enjeux éthiques et scientifiques propres à l’archéologie funéraire ainsi que sur la place et la visibilité que nous accordons aux restes humains anciens dans la vie de la cité. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

