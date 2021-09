Lyon Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Métropole de Lyon, Rhône Jouer avec la diversité linguistique Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

lundi 04 octobre – 17h00

mardi 05 octobre – 17h00 Venez vous amuser avec le jeu [kosmopoliːt]!

Il s’agit d’un jeu de société collaboratif dans lequel les joueurs incarnent le personnel d’un restaurant de spécialités du monde où l’on peut commander dans (presque) toutes les langues du monde ! Saurez-vous reconnaitre la langue entendue et préparer le plat commandé dans les temps ?! Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

