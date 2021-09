[Grand public] Parcours scientifique à la maison du soleil Maison du soleil, le village, 05350 Saint Véran, 3 octobre 2021, Saint-Véran.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 09h30 à 16h00

La maison du soleil sera ouverte le samedi 02 et dimanche 03 octobre pour un weekend de découverte autour du soleil, du ciel nocturne et de l’histoire de la mine de cuivre.

Un moment riche d’échanges entre visiteurs, astronomes, habitants.

Samedi 02 octobre 2021

Visite libre de la maison du soleil de 14h à 17h

Parcours scientifique dans la maison du soleil pour jeune public à 14h

Projection du film « Un trésor caché dans la montagne », à 17h30 à la maison du soleil.

Reportage sur la mine de cuivre de Saint-Véran, réalisé réalisé par la Commune de Saint-Véran et le Parc naturel régional du Queyras, avec Isabelle Mahenc et Laetitia Cuvelier. Durée 23 minutes. Tourné en septembre 2013.

Au tout début des années 60, la mine de Clausis a cessé de fonctionner. De cette épopée, il ne reste que des machines rouillées et un paysage marqué par cette aventure industrielle en haute-montagne. Les vestiges cachent une histoire qui se raconte à plusieurs voix. Les derniers témoins se souviennent des journées de travail à la mine qui était une ressource non négligeables pour le village de Saint-Véran. Les archéologues continuent de scruter ce versant de montagne et font parler les traces qu’ont laissées derrière eux les premiers mineurs arrivés à la fin du Néolithique. Ce documentaire est une invitation à cheminer sur les traces des ces mineurs de la préhistoire et du XXème siècle.

Soirée grand public avec découverte de la maison du soleil, observation au télescope et échange avec un rassemblement d’astronome amateur à partir de 20h30



Dimanche 03 octobre 2021

Visite libre de la maison du Soleil de 09h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

