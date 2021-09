Carentan-les-Marais Maison du Parc des marais du Cotentin et du Bessin Carentan les Marais, Manche Mesure et Démesure Maison du Parc des marais du Cotentin et du Bessin Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Maison du Parc des marais du Cotentin et du Bessin Maison du Parc des marais du Cotentin et du Bessin. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les zones humides sont des milieux naturels à fortes contraintes, les espèces animales et végétales qui y vivent ont développé de nombreuses stratégies : taille, forme, texture, couleurs, odeurs, dissémination des graines, système racinaire, cycle de vie, interactions inter et intra-spécifiques…Tellement de paramètres pour juste survivre.

Comment faire découvrir aux jeunes des écosystèmes si complexes?

Les animateurs du Parc des marais proposent des approches pédagogiques d’immersion (physique, sensorielle, kinesthésique) pour provoquer une rencontre, l’émotion ressentie saura-t-elle susciter la curiosité du visiteur?

“D’abord j’appréhende, on me rassure, petit à petit je progresse, me déplace de plus en plus aisément, m’accoutume aux murmures et chants qui m’enveloppent, j’observe autour de moi et ressens ce milieu”. Il me manque des clés pour comprendre…

Les approches naturalistes et scientifiques utilisées dans un second temps apporteront les réponses aux questions des jeunes.

“Qu’est-ce qui m’oppresse ou m’attire? Comment se fait-il que le sol bouge quand on marche? Pourquoi des plantes si grandes et des fleurs si discrètes? combien d’espèces d’oiseaux vivent ici et pourquoi ne les verrons-nous pas cet hiver?

L’animateur transmet des connaissances pour donner corps au récit. Il explique l’intérêt du suivi scientifique pour préserver les zones humides.

Qu’en retiendra le jeune?

“j’ai vécu quelque chose, compris 2-3 trucs. Je repars quand même les pieds mouillés, quand je vais leur raconter, ils ne vont pas y croire!”

Maison du Parc des marais du Cotentin et du Bessin 3 Les Ponts Douve 50500 Carentan-les-Marais 50500

