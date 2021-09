Villeurbanne Maison du livre, de l'image et du son Rhône, Villeurbanne 3 Petites Fugues Mathématiques Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Maison du livre, de l'image et du son Médiathèques de Villeurbanne. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00 3 Petites Fugues Mathématiques tentent un récit intime et sensible à l’abord des mathématiques. Cette narration est construite autour d’histoires réelles et fictives.

Nous proposons de partir à la découverte du nombre Pi, de s’aventurer dans les nombres, de s’étourdir des nombreuses combinaisons du Rubik’s cube.



Mise en scène et jeu : Fabrice Groléat

Accompagnement mise en scène: Stéphanie Saint-Cyr Lariflette

Création 2019 soutenue par le Département des Alpes de Haute-Provence dans le cadre d’un conventionnement. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

