Portes ouvertes à la maison du bijou Maison du bijou, 3 octobre 2021, Le Cheylard.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison du bijou Office de tourisme Ardèche Hautes Vallées. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00

Ouverte depuis juillet 2015, la Maison du Bijou du Cheylard est l’espace privilégié de l’histoire et des savoir-faire de la bijouterie sur notre territoire. Ce musée vous raconte l’histoire du bijou en Ardèche Hautes Vallées, depuis son apparition au XIXème siècle jusqu’à sa production contemporaine.

Explorez l’univers précieux du bijou au travers de huit espaces d’exposition qui intègrent les techniques visuelles et interactives les plus modernes et qui vous livrent les secrets de fabrication du bijou. Découvrez une longue tradition de métiers, les techniques utilisées en bijouterie, des pièces de collection, des créations originales, puis des témoignages, de l’histoire et l’origine des activités industrielles du territoire. Côté coulisse ou côté scène, le bijou se découvre et se dévoile… Fascinant!

Maison du bijou 4B rue Saint-Joseph 07160 Le Cheylard 07160

