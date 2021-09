Mon tendre petit fromage Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, 5 octobre 2021, Rennes.

Fête de la science 05 octobre

Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne Espace des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 12h30

Il s’agit d’une très longue histoire, à la fois technique et culturelle. Une histoire des goûts, de l’élevage, des croyances et des représentations mentales liées au lait, cette substance blanche parfois sacrée mais toujours magique, ayant le pouvoir de passer de l’état liquide à solide. Dans le monde romain, on faisait cailler le lait dès la traite afin de le conserver et le fromage représentait une nourriture quotidienne pour tous… dans les campagnes, dans les villes, jusque dans le palais de l’empereur. Octave-Auguste, qui raffolait des fromages frais de vache pressés à la main, connaissait sans aucun doute les vers de Plaute, premier auteur comique latin : « Mon miel, mon cœur, mon colostrum, mon tendre petit fromage. » Cette exposition propose un voyage dans un univers qui ne nous est pas familier, celui du passé gaulois et romain. Textes, images, recettes, sources archéologiques, analyses de laboratoire, expérimentations sont convoqués dans un parcours culturel et sensoriel où sons, odeurs, objets et reconstitutions de fromages antiques se répondent pour vous initier aux délices d’un monde disparu de saveurs et d’odeurs.

Bretagne>Ille-et-Vilaine

Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes 35000

organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne