Recherche & occitan : Quels enjeux en Nouvelle-Aquitaine ? (et au-delà) Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 6 octobre 2021, Université Bordeaux Montaigne.

Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

mercredi 06 octobre – 16h00 à 17h30

Cette table ronde au format hybride vise à présenter les différentes pratiques de recherche portant sur l’occitan en Nouvelle-Aquitaine et à expliquer comment les conclusions de l’ensemble de ces travaux permettent d’affiner la stratégie de reconquête engagée pour faire en sorte que les habitants se réapproprient la langue occitane, pour que son existence et son histoire soient connues de toutes et de tous et que la langue soit à nouveau parlée et transmise.

Plusieurs enseignant.e.s chercheur/euse.s de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs, travaillant dans des disciplines variées (linguistique et sociolinguistique, didactique des langues, anthropologie, histoire, littérature…), répondront aux questions du public et de notre animatrice, elle-même doctorante en sociolinguistique de l’occitan.

Que vous veniez assister à l’événement sur le campus de l’université Bordeaux Montaigne ou que vous y assistiez depuis chez vous sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité d’interagir avec elles et eux afin de comprendre en quoi consiste leur travail et quelles en sont les applications concrètes.



Pensez à préparer vos questions, ou laissez-vous porter par la discussion !*



Pour en savoir plus sur la table ronde et sur l’occitan en général, c’est pas ici !



La réservation est obligatoire quelle que soit la modalité choisie. Le lien de connexion sera envoyé aux inscrits quelques jours avant l’événement .

Le nombre de places disponibles pour assister à l’événement sur le campus risque de changer en fonction des règles sanitaires. Si le nombre d’inscrits excède la capacité de la salle le jour de l’événement, nous procèderons par ordre d’inscription et contacterons les inscrits quelques jours avant l’événement pour confirmer leur présence. Il sera alors possible de basculer vers le mode à distance pour les derniers inscrits.



* Lors de votre inscription, vous pourrez d’ores et déjà proposer des questions ou thématiques générales que nous inclurons dans le programme de la discussion. Lors de l’événement, vous pourrez également intervenir dans le chat.

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 10 Esplanade des Antilles 33600 Pessac 33600

https://www.ofici-occitan.eu/fr/accueil/