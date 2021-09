Graulhet Maison des Métiers du Cuir Graulhet, Tarn Du mouton au portefeuille Maison des Métiers du Cuir Graulhet Catégories d’évènement: Graulhet

Tarn

Du mouton au portefeuille Maison des Métiers du Cuir, 8 octobre 2021, Graulhet. Fête de la science 04 – 08 octobre

Maison des Métiers du Cuir Maison des Métiers du Cuir. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

lundi 04 octobre – 09h30

mardi 05 octobre – 09h30

mercredi 06 octobre – 09h30

jeudi 07 octobre – 09h30

Installée dans une ancienne usine de mégisserie sur les berges du Dadou, la Maison des Métiers du Cuir est le lieu de mémoire du savoir-faire industriel graulhétois. Sa visite permet de découvrir chaque étape technique de traitement du cuir, les divers métiers de la mégisserie ainsi que l'architecture très spécifique, modelée par les avancées technologiques, d'un patrimoine industriel bâti remarquable.

Maison des Métiers du Cuir 33 rue Saint-Jean 81300 Graulhet

