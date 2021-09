Douvaine Maison des Jeunes et de la Culture de Douvaine Douvaine, Haute-Savoie Vivre avec les risques naturels en montagne : oui, mais comment ? Maison des Jeunes et de la Culture de Douvaine Douvaine Catégories d’évènement: Douvaine

Haute-Savoie

Vivre avec les risques naturels en montagne : oui, mais comment ? Maison des Jeunes et de la Culture de Douvaine, 10 octobre 2021, Douvaine. Fête de la science 10 octobre

Maison des Jeunes et de la Culture de Douvaine Géoparc mondial UNESCO du Chablais. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h30 à 18h00 Venez tester votre logique en trouvant les différents ouvrages qui permettent de limiter les risques, et découvrez les acteurs impliqués dans la gestion des risques naturels locaux !

Un zoom sera fait sur la forêt domaniale du Brevon (géosite de la Forêt Ivre), avec une présentation des moyens d’action pour limiter le glissement de terrain auquel elle est soumise.

Au cours de cet atelier, le RTM, service spécialisé de l’Office National des Forêts, vous fera découvrir ses missions (dans le cadre des Missions d’Intérêt Général financées par les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement), ainsi que le rôle des différents acteurs qui contribuent au quotidien à la gestion des risques naturels locaux.

Attention : le programme aura lieu sous réserve des conditions sanitaires et des mesures en vigueur début octobre. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Maison des Jeunes et de la Culture de Douvaine 2 Avenue du Stade, 74140 Douvaine 74140 organisateur : http://www.geopark-chablais.com/ Maison des Jeunes et de la Culture de Douvaine

